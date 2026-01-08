сегодня в 16:30

Три трактора подряд провалились под лед в Башкортостане

На озере Мартыши вблизи села Красная Башкирия в Башкортостане три трактора подряд провалились под лед, сообщает Baza .

Инцидент произошел 5 января рядом с объездной дорогой Магнитогорска. Озеро решили почистить, чтобы сделать трассу для дрифтинга. Местный предприниматель выделил для работ трактор. Но организаторы переоценили толщину льда, поэтому трактор ушел под воду.

Для спасения техники на помощь отправили два трактора. Они также провалились под лед на озере.

Трое суток местные жители думают, как теперь вытащить тяжелую технику из ледяного плена.

