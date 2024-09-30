Три мусорщика и чиновник хотели обмануть госпредприятие на 24 млн рублей

СК: в Подмосковье четверо обвиняются в мошенничестве на 24 млн

В Подмосковье одного чиновника и троих руководителей компаний по вывозу мусора обвиняют в особо крупном мошенничестве. Было похищено минимум 24 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Экс-замначальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз» вместе с тремя подельниками, которые были руководителями коммерческих фирм, обвинили в нарушении закона. Преступление, предположительно, было совершено по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество.

Следствие считает, что экс-замначальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз» вступил в сговор с главами частных компаний, вывозящих мусор из леса в период с апреля по сентябрь 2024 года. После этого бизнесмены отправили в бюджетную организацию заявку, в которой указали, что вывезли больше мусора, чем фактически. Несоответствие удалось найти, проверив записи, которые делали лесничие.

При этом экс-замначальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз» обманул учреждение, в котором работает. В документах он отмечал, что проверял вывозимый объем мусора лично, но это было неправдой.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам следствия, бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве. Помимо этого, там сказано, что военный может покинуть страну.