сегодня в 03:41

Три человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Хабаровске

Три человека погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Хабаровске, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi A5 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Caldina.

В результате удара водитель и два пассажира Toyota скончались на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее на Кубани в ДТП погибли трое человек, пострадали четверо детей.