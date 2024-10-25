Три человека находятся в тяжелом состоянии после резни в петербургском «Окее»

После нападения неадекватного мужчины с ножом на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии находятся 3 человека, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным издания, в инциденте пострадали 5 человек. Одна женщина успела самостоятельно добраться до травмпункта. Остальных пострадавших везут в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе и 26-ю городскую больницу.

Мужчина набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей». Нападавшего задержали. Инцидент произошел на пр. Космонавтов. Неадекват ворвался в гипермаркет с оружием в руках.

Подозреваемого зовут Юрий А., ему 44 года. Мужчина переписывался в чатах по помощи украинцам. На допросе Юрий заявил, что решил напасть на людей с ножами из-за ненависти к окружающим.