Напавший с двумя ножами на питерский «Окей» состоял в украинских чатах
Напавший с ножами на петербургский «Окей» переписывался с людьми с Украины
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мужчина, который подозревается в нападении на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, переписывался в чатах по помощи украинцам. Он атаковал магазин, вооружившись двумя кухонными ножами, сообщает SHOT.
Подозреваемого зовут Юрий А., ему 44 года. Петербуржец жил в нескольких минутах пути от атакованного «Окея» в Московском районе. Сам супермаркет находится на улице Космонавтов.
По последним данным, в результате атаки пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Напавшего на «Окей» смог обезвредить один из покупателей. Злоумышленник задержан.
На допросе Юрий заявил, что решил напасть на людей с ножами из-за ненависти к окружающим.