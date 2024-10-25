Напавший с двумя ножами на питерский «Окей» состоял в украинских чатах

сегодня в 13:15

Напавший с ножами на петербургский «Окей» переписывался с людьми с Украины

Мужчина, который подозревается в нападении на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, переписывался в чатах по помощи украинцам. Он атаковал магазин, вооружившись двумя кухонными ножами, сообщает SHOT .

Подозреваемого зовут Юрий А., ему 44 года. Петербуржец жил в нескольких минутах пути от атакованного «Окея» в Московском районе. Сам супермаркет находится на улице Космонавтов.

По последним данным, в результате атаки пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напавшего на «Окей» смог обезвредить один из покупателей. Злоумышленник задержан.

На допросе Юрий заявил, что решил напасть на людей с ножами из-за ненависти к окружающим.