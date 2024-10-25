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Неадекват с ножом ранил 6 человек в гипермаркете «Окей» в Петербурге

Неизвестный мужчина набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Пострадали 6 человек. Нападавшего задержали, сообщает Baza .

Инцидент произошел на пр. Космонавтов. Неадекват ворвался в гипермаркет с оружием в руках.

По предварительной информации, он успел ранить 6 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Как пишет «Mash на Мойке», очевидцы видели, как пострадавших выносили из здания на носилках. Среди раненых женщины и охранник.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В Сети появились первые видео и фото с места нападения. На кадрах видно, что один человек лежит около прилавка, держась рукой за горло.