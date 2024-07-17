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Три беспилотника ВСУ ликвидировали в двух регионах РФ ночью

В Воронежской и Белгородской областях прошлой ночью сбили три украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО. Два беспилотника ликвидировали в Воронежской области, один — в Белгородской области.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в РФ.

Ранее беспилотник противника атаковал 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде. Инцидент произошел в Курской области.