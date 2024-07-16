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Mash: украинский дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Курской области

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ, сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Курской области, сообщает Mash .

Инцидент произошел в поселке Теткино. Девушка каталась на велосипеде, когда ее атаковал украинский дрон.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Медики не могут добраться до нее из-за повторных атак.

Утром поселок Теткино подвергся атакам дронов ВСУ. Беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом, в результате чего пострадал мужчина.