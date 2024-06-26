Тренеры медиафутбольной команды 2DROTS избили журналиста в Нижнем Новгороде

Корреспондент «Медиа Арена» Юрий Мнацаканов был избит тренерами медиафутбольной команды 2DROTS во время матча в Нижнем Новгороде. Пострадавший обратился в полицию, сообщает ИА «Время Н».

Потасовка произошла во время игры с «Амкалом», в которой 2DROTS одержали победу в серии буллиталити. Главный тренер команды-чемпиона Дмитрий Кузнецов пнул снимавшего его на телефон журналиста, а ассистент наставника Альберт Осколков нанес Мнацаканову удар в височную область.

Позже Осколков принес свои извинения. Что касается Кузнецова, то извинений с его стороны не последовало.

Пострадавший журналист утверждает, что в своих интервью его обидчик отрицает вину в случившемся и дезинформирует людей. Мнацаканов считает, что Медиалига должна ввести санкции в отношении главного тренера 2DROTS.

«Я был вызван в полицию, где дал объяснения. Поскольку Кузнецов полагает, что его вины в произошедшем нет, пусть разберутся правоохранительные органы», — заявил журналист.