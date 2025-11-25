Тренер по гимнастике из Петушков обманула родителей учеников на 300 тыс рублей

Тренер из Владимирской области 3 года собирала деньги за бесплатные занятия

Тренер по художественной гимнастике из Петушков Владимирской области в течение трех лет обманом получила от родителей 300 тыс. рублей, утверждая, что бесплатные занятия платные, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

В Петушках 33-летний тренер по художественной гимнастике обманула родителей, собирая с них деньги за бесплатные занятия. Женщина в течение трех лет требовала по тысяче рублей с каждого ученика, уверяя родителей, что занятия платные.

С сентября 2021 года по май 2024 года 30 родителей передавали деньги лично или переводили их на карту тренера. Все собранные средства женщина потратила на личные нужды.

После того как информация о мошенничестве стала известна правоохранительным органам, в отношении тренера возбудили уголовное дело. У подозреваемой изъяли автомобиль Ford Focus. Для выяснения обстоятельств были допрошены руководители и сотрудники спортивной школы, а также представители районной администрации.

Юрист Ольга Ошкина ранее пояснила, что родители имеют право отказаться от необязательных платежей и могут пожаловаться, если школа требует оплату за ремонт, мебель или украшения, поскольку такие требования незаконны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.