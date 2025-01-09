Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку из-за пожаров

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом виноват в пожарах, бушующих в Лос-Анджелесе, и призвал его уйти в отставку, сообщает РИА Новости .

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара. Их площадь стремительно увеличивается из-за сильного ветра. Уже известно о пяти погибших и множестве пострадавших.

Пожары угрожают жизням десятков тысяч людей. Огонь уничтожает дома и другие постройки. В том числе пострадало жилье знаменитостей. Так, уже сгорели дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса.

Трамп на фоне бедствия раскритиковал действия властей. Он возложил вину в случившемся на губернатора Калифорнии.

«Гэвину <…> следует уйти в отставку. Это все его вина!!!» — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что в огне сгорают самые красивые американские районы.

Ранее недовольство в адрес американских властей из-за пожаров высказал предприниматель Илон Маск. Он считает, что руководство Калифорнии — «худшее в стране».