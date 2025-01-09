Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку из-за пожаров
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом виноват в пожарах, бушующих в Лос-Анджелесе, и призвал его уйти в отставку, сообщает РИА Новости.
В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара. Их площадь стремительно увеличивается из-за сильного ветра. Уже известно о пяти погибших и множестве пострадавших.
Пожары угрожают жизням десятков тысяч людей. Огонь уничтожает дома и другие постройки. В том числе пострадало жилье знаменитостей. Так, уже сгорели дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса.
Трамп на фоне бедствия раскритиковал действия властей. Он возложил вину в случившемся на губернатора Калифорнии.
«Гэвину <…> следует уйти в отставку. Это все его вина!!!» — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что в огне сгорают самые красивые американские районы.
Ранее недовольство в адрес американских властей из-за пожаров высказал предприниматель Илон Маск. Он считает, что руководство Калифорнии — «худшее в стране».