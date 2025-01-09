Илон Маск высказал недовольство в адрес американских властей из-за пожаров

Предприниматель Илон Маск раскритиковал американские власти за их медленную реакцию на распространение лесных пожаров, сообщает Infox .

В социальных сетях он заявил, что руководство Калифорнии, которая больше всего пострадала от огня, является «худшим в стране».

Этот комментарий Маск оставил под постом другого пользователя, который утверждал, что «наплевательское отношение» к лесным и водным ресурсам стало причиной масштабных возгораний. Миллиардер согласился с этим мнением, назвав его обоснованным.

Пожары, начавшиеся недалеко от Лос-Анджелеса, уже добрались до Голливудских Холмов. Сообщается, что в результате огня были уничтожены дома таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс.