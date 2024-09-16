Трамп «огорчился» из-за прерванной покушением игры в гольф

Экс-президент США Дональд Трамп пошутил, что был огорчен прерванной игры в гольф из-за стрельбы во время покушения, пишет RT .

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками… и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — указано в публикации.

В воскресенье попытку совершения покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа совершил 58-летний американец Райан Уэсли Раут.

Его задержали при попытке скрыться после неудачной попытки стрельбы у гольф-клуба, на которой находился Трамп.

Позже выяснилось, что Раут придерживался радикальных проукраинских взглядов.