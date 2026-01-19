Топят снег: десятки тысяч жителей Ростовской области уже 4 дня сидят без воды
Фото - © t.me/ostorozhno_novosti
Жители нескольких районов Ростовской области вынуждены выживать без воды, которую отключили из-за аварии на насосной станции 16 января. У многих людей запасы уже закончились, а в магазинах раскупили почти вся пятилитровые бутылки, сообщает «Осторожно, новости».
Воду отключили в городе Гуково. Там действует режим повышенной готовности. Также без воды сидят жители нескольких поселков Красносулинского района. Всего ситуация затронула десятки тысяч человек.
После отключения в некоторых районах был организован подвоз воды, однако ее не хватает на всех. По словам жителей, администрация Гукова и местный водоканал игнорируют заявки, а все комментарии с жалобами удаляются.
Запасы воды в домах уже закончились, а в магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки. Горожанам приходится топить снег и ходить на родники.
Между тем без электроснабжения остаются 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области. Это связано с атакой ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона.
