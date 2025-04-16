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Топ-менеджер Lego Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Зампред совета директоров Kirkbi — материнской компании Lego Group — Майкл Халбай погиб в результате несчастного случая во время катания на лыжах в Швейцарии, сообщается на сайте Kirkbi.

12 апреля Халбаю упал на горнолыжной трассе, его быстро доставили в больницу, но вскоре он скончался от внутреннего кровотечения.

На момент смерти топ-менеджеру Kirkbi было 64 года.

Майкл Хэлби вошел в совет директоров компании в 2020 году, а в 2022 году был избран заместителем председателя.