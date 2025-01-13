Томская школьница «повесила» на родителей кредиты из-за мошенников в онлайн-игре

7-летняя школьница из Томска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей с родительских счетов. Злоумышленники нашли ребенка в онлайн-игре, сообщает Infox .

В Томске правоохранительные органы расследуют новый случай мошенничества, в ходе которого девочка перевела злоумышленникам денежные средства со счетов родителей.

По предварительной информации, девочка, играя в онлайн-игру, наткнулась на сообщение от незнакомцев, которые предложили ей приобрести игровую валюту. Выполняя указания своего «наставника», ребенок взял кредиты на имя своих родителей и перевел деньги мошенникам с их банковских счетов.

Таким образом, общая сумма причиненного ущерба превысила 460 тыс. рублей.