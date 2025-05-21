Толстого медведя усыпили за переворачивание мусорных баков в США

Сотрудники Йеллоустонского национального парка в США поймали и усыпили 181-килограммового самца гризли из-за того, что он переворачивал мусорные баки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на People.

Хищника заприметили уже два месяца назад. Тогда медведь начал проявлять излишнюю активность, пытаясь найти еду в парке.

В поисках добычи гризли переворачивал мусорные урны весом 363 кг. Он даже умудрился вырвать с бетонным основанием баки поменьше — они находились у зоны пикников.

По словам сотрудников парка, все эти урны были спроектированы так, чтобы хищники не смогли их сдвинуть. Однако у голодного гризли этого как-то получилось.

Специалисты решили, что медведь пристрастился к человеческой пище и стал опасен для людей. Они поймали хищника с помощью ловушки, а затем усыпили. Это произошло 14 мая.

В последний раз медведя в парке усыпляли в 2017 году. Тогда хищник нападал на палатки ради человеческой еды.

Ранее медведь растерзал сотрудника лесничества, тушившего пожар в Забайкалье. Он отделился от группы во время борьбы с огнем. Вместе с ним был еще один пожарный, который пропал.