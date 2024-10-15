Толпа была с ножами: появились подробности убийства подростка в Казахстане

Отец убитого в Казахстане подростка получает угрозы и просит об открытом суде

Появились подробности жестокого убийства 16-летнего Шерзата Болата — подростка из казахстанского города Талгар. Обстановка в населенном пункте накаляется, а отец убитого Каржаубай Нурымов получает угрозы от неизвестных. Он просит остановить кровопролитие и настаивает на открытом суде, сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла 4 октября из-за банок пива. Неизвестные вошли в магазин, где торговал Нурымов. Они попросили продать алкоголь, но тот сослался на закон и отказал, после чего началась ссора, которая вынудила мужчину отдать пиво бесплатно.

Свидетелем несправедливости стал 16-летний Шерзат. Он вышел на улицу и ударил обидчика отца по лицу. Позже подъехала машина с людьми. Главарь банды представился «хуторским Нурболом». Нурымов пытался сгладить ситуацию.

«Давай нормально разберемся, без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам», — вспоминает свой ответ Нурымов.

В итоге к магазину подъехала вооруженная толпа, на улице началась драка. Подростка избивали ногами и прикладом ружья. Мать пыталась закрыть сына собственным телом, умоляла остановиться, но все было тщетно. Шерзат, его дядя, отец и друг получили ножевые ранения. Парень скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Позже неизвестные сожгли дом Нурымова. Местные жители устроили митинг и требовали наказать преступников. В город пришлось ввести Нацгвардию, чтобы сохранить порядок. Известно, что власти уволили мэра (акима) Талгара и его заместителя на фоне инцидента.

К делу подключился правозащитник Айтбек Амангельды — брат погибшей Салтанат Нукеновой. В прошлом году девушку до смерти забил экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Его приговорили к 24 годам колонии за убийство.