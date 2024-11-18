«Только жене не рассказывай»: русская любовница вымогала у китайца миллионы рублей

37-летний китаец Хе Бо и 24-летняя Элиза из Норильска закрутили роман, но в какой-то момент девушке пришла в голову идея рассказать обо всем супруге любовника. За молчание она потребовала крупную сумму денег, сообщает Baza .

Шантаж сначала возымел действие на впечатлительного китайца. За несколько месяцев отношений с россиянкой он перевел ей 1 млн рублей на карту и еще около 1 млн рублей отдал наличными. Но девушке оказалось этого недостаточно.

Элиза снова начала угрожать, что расскажет о любовной связи его жене и потребовала еще 400 тыс. рублей. В этот раз гражданин Китая пошел на опережение и сам устроил встречу в ресторане вместе с супругой и любовницей, где открыто во всем признался.

Даже такой поворот не смутил девушку. Она тут же заявила, что ждет ребенка от китайца и потребовала 10 млн рублей. Список вариантов расширился позже — Элиза заявила, что ей нужна квартира за 12 млн рублей или же машина. Хе Бо придумал кое-что получше и написал заявление в полицию о вымогательстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели задержание трех лжеоперативников, которые вымогали один млн рублей у 21-летнего мужчины. Преступление было совершено на Арбате в Москве.