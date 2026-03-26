Тихий и спокойный: названа вероятная причина нападения на школу в Челябинске

Ученики назвали напавшего на школу в Челябинске подростка тихим и спокойным

Ученики из параллельных классов описали напавшего на школу в Челябинске как тихого и спокойного подростка. Они также озвучили возможную причину его поступка, сообщает «112» .

По словам школьников, парень мог напасть на учебное заведение из-за постоянной травли. При нем было оружие из детского магазина. Но, вероятно, стрелок сам его улучшил.

Все произошло во время урока около 9 часов утра. Школьник пронес с собой арбалет и открыл стрельбу. По словам учеников параллельных классов, сначала они услышали хлопок, затем началась паника. Школьники закрылись в кабинетах.

Первой пострадала девочка, сидевшая на уроке перед стрелком — снаряд угодил в нее. Школьница получила резаную рану головы.

После нападения подросток распылил перцовый баллончик в педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна. Он сломал себе ноги. Также пострадали три педагога — у них химические ожоги глаз.

СК возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.