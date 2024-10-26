The Jerusalem Post: Израиль нанес вторую волну ударов по Ирану
Израиль нанес второй удар по иранскому городу Шираз
Израиль нанес второй удар по иранскому городу Шираз, сообщает RT со ссылкой на газету The Jerusalem Post.
Официальной информации о последствиях атаки нет.
Иранское агентство Shafagna, ссылаясь на источники, заявило, что сообщения о взрывах в иранском Ширазе на фоне атаки Израиля не подтверждаются.
Ранее Израиль атаковал ряд военных объектов в Иране. По предварительным данным, пострадавших при нападении нет.