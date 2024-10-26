The Jerusalem Post: Израиль нанес вторую волну ударов по Ирану

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Израиль нанес второй удар по иранскому городу Шираз

Израиль нанес второй удар по иранскому городу Шираз, сообщает RT со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Официальной информации о последствиях атаки нет.

Иранское агентство Shafagna, ссылаясь на источники, заявило, что сообщения о взрывах в иранском Ширазе на фоне атаки Израиля не подтверждаются.

Ранее Израиль атаковал ряд военных объектов в Иране. По предварительным данным, пострадавших при нападении нет.