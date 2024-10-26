Иранские спасатели не выезжали на вызовы после атаки Израиля

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Последствия атаки Израиля на Иран не потребовали спасательных операций

Последствия атаки Израиля на Иран не потребовали спасательных операций экстренных служб, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

«Ни о каких происшествиях в столице и ее окрестностях, требующих помощи, не сообщалось», — говорится в сообщении.

Израиль нанес удары по военным целям Ирана ночью в субботу.

Целями атак не являлись ядерные или нефтяные объекты страны.

В США заявили, что не принимали участия в нападении на Иран.