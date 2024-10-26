CNN: США не участвовали в атаке Израиля на Иран
США не участвовали в военных операциях Израиля против Ирана
США не принимали участия в военных операциях Израиля против Ирана, сообщает RT со ссылкой на заявление Белого дома.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Вашингтон не участвовал в атаке Израиля против Ирана, но администрации стран проводили консультации о деталях действий армии Израиля.
Также Белый дом утверждает, что Израиль провел операцию в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана 1 октября.
Ранее в армии Израиля подтвердили атаку по военным целям в Иране, исключая нападение на ядерные или энергетические объекты страны.