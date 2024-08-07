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сегодня в 19:02

Тело парня в полиэтиленовом пакете обнаружили в Новой Москве

В Новой Москве нашли тело молодого человека, оно было упаковано в пленку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В среду в поселке Новофедоровское было обнаружено тело молодого человека. Оно было завернуто в полиэтиленовую пленку.

По факту обнаружения тела организована доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи столичного СК. Они устанавливают обстоятельства случившегося.