Телеведущую ТНТ Music Голдберг избили палкой на детской площадке в Москве

Телеведущая ТНТ Music и диджей Влада Голдберг на детской площадке поссорилась с 24-летним знакомым, который не справился с эмоциями и ударил девушку палкой по лицу, пишет Telegram-канал Mash .

Известно, что 33-летняя телеведущая сразу же обратилась в больницу, где не только получила необходимую помощь, но и сняла побои. У Голдберг диагностировали ушиб носа и ссадину на руке, госпитализация ей не потребовалось.

Полученных травм хватило для того, чтобы 24-летнему Владимиру — администратору бизнес-зала в аэропорту «Домодедово» в Москве — выдали справку о невыезде. Теперь молодому мужчине может грозить уголовный срок.

Что стало причиной конфликта, не уточняется. По словам Голдберг, знакомый пригласил ее просто пообщаться, но в итоге напал на нее с палкой. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в Кировской области 16-летняя девушка пострадала из-за парня. Ее сначала избили, затем облили зеленкой.