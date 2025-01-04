Telegraph: один из погибших в Новом Орлеане связан с королевской семьей Британии
Фото - © Unsplash.com
Один из 14 умерших во время теракта в американском Новом Орлеане, Эдвард Петтифер, связан с королевской семьей Великобритании. Он родственник любимой няни британских принцев Гарри и Уильяма, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Telegraph.
31-летний погибший — пасынок Тигги Легг-Бург. Она воспитывала принцев с 1993 по 1999 годы.
Британский король Карл III после инцидента позвонил семье Петтифер. Он сказал, что смерть Эдварда его опечалила.
Легг-Бурк считали одной из самых любимых нянь принцев Уильяма и Гарри. Женщина до сих пор общается с британской королевской семьей.
Ранее сообщалось, что агенты ФБР обезвредили две взрывчатки на улицах Нового Орлеана.