сегодня в 16:15

Telegraph: один из погибших в Новом Орлеане связан с королевской семьей Британии

Один из 14 умерших во время теракта в американском Новом Орлеане, Эдвард Петтифер, связан с королевской семьей Великобритании. Он родственник любимой няни британских принцев Гарри и Уильяма, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Telegraph.

31-летний погибший — пасынок Тигги Легг-Бург. Она воспитывала принцев с 1993 по 1999 годы.

Британский король Карл III после инцидента позвонил семье Петтифер. Он сказал, что смерть Эдварда его опечалила.

Легг-Бурк считали одной из самых любимых нянь принцев Уильяма и Гарри. Женщина до сих пор общается с британской королевской семьей.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР обезвредили две взрывчатки на улицах Нового Орлеана.