Агенты ФБР обезвредили две взрывчатки на улицах Нового Орлеана

Сотрудники Федерального бюро расследований США обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства (СВУ) в Новом Орлеане. Их на улицах города разместил Шамсуд-Дин Джаббар, устроивший теракт 1 января 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на представителя ФБР Кристофера Райя.

Взрывчатки были расположены в контейнерах-холодильниках. Одно СВУ расположено на перекрестке Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, а второе на перекрестке Бурбон-стрит и Тулус-стрит. Их успешно обезвредили.

В руки агентов ФБР попали записи с камер видеонаблюдения. На них зафиксировано, как Джабар устанавливает СВУ. Почему они не сдетонировали — неизвестно.

Ранее сообщалось, что ФБР обнаружило бомбу на месте теракта в Новом Орлеане. Однако подробности привели только 4 января.