Telegram: канал «ВЧК-ОГПУ»* удалили сами владельцы

В пресс-службе Telegram заявили, что платформа не удаляла канал «ВЧК-ОГПУ»*. Там отметили, что его удалили сами владельцы, сообщает Baza .

Пресс-служба мессенджера не исключает, что канал был удален в результате «несанкционированного доступа». Telegram заявил, что расследует возникшую ситуацию.

Канал «ВЧК-ОГПУ»* с более чем 1 млн подписчиков был удален из Telegram минувшей ночью. Коллектив канала заявил, что это сделала сама платформа по указанию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора.

Вместе с тем были удалены еще несколько Telegram-каналов по иску российских властей. Сообщалось, что это связано с захватом ИК-19 под Волгоградом, который произошел 23 августа 2024 года.

*Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.