Канал «ВЧК-ОГПУ»* удален из Telegram

Минувшей ночью из Telegram был удален канал «ВЧК-ОГПУ»*. Коллектив канала отметил, что это сделало руководство мессенджера по требованию властей РФ, сообщает Baza .

В ночь на понедельник канал, в котором было более 1 млн подписчиков, стал недоступен в мессенджере.

Летом прошлого года Минюст признал данный Telegram-канал иноагентом. По информации коллектива, с декабря 2024 года власти РФ требовали через суд удалить его из мессенджера.

Таганский райсуд в декабре по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора потребовал от площадки удалить «ВЧК-ОГПУ»* за публикацию сведений, которые направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и дискредитируют органы госвласти России и армии.

Как рассказали в команде канала, редакция не получает никаких ответов на отправленные запросы в службу поддержки Telegram.

* Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.