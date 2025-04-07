Российский Telegram начали «чистить» из-за захвата ИК-19 под Волгоградом

Более 20 каналов в Telegram были удалены или «почищены» из-за того, что они публиковали посты на тему захвата ИК-19 в Волгоградской области, и при этом демонстрировали символику ИГ*, сообщает Baza .

В связи с этим у Генпрокуратуры и Роскомнадзора появились к ним претензии, они обратились в суд. Всего таких Telegram-каналов насчитывается 22.

В постановлении суда многие каналы указаны целиком, они считаются нарушившими порядок распространения информации. Но также есть и конкретные ссылки на посты, к которым появились вопросы.

Большинство из публикаций связаны с темой захвата арестантами ИК-19 под Волгоградом, который произошел 23 августа 2024 года. Тогда из-за действий боевиков, которые называли себя членами ИГ*, четверо сотрудников ФСИН попали в больницу, еще четверо погибли.

Каналы, к которым были претензии у Генпрокуратуры и Роскомнадзора, публиковали видео, где боевики размахивают флагом ИГ*, при этом кадры с символикой террористической организации были не заблюрены.

При этом отмечается, что канал «ВЧК-ОГПУ»** удалили из Telegram не из-за подобных постов, а по другой причине. Ранее сообщалось, что это произошло из-за публикации сведений, дискредитирующих органы госвласти России и армию.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

**Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.