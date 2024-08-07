Телефонные аферисты обманули пожилого москвича почти на 83 млн рублей

Телефонные мошенники под видом сотрудников полиции и банка обманули пожилого жителя Москвы почти на 83 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты позвонили пенсионеру по видеосвязи, продемонстрировали служебное удостоверение и заявили, что мужчины пытались списать деньги со счетов, а также взять кредит на его имя. Затем злоумышленники убедили жертву снять деньги и перевести на якобы безопасные счета, которые они продиктовали.

Всего мужчина совершил 90 переводов на счета мошенников и перевел более 82,8 млн рублей. Преступники в подтверждение переводов присылали пенсионеру в одном из мессенджеров поддельные банковские документы.

Москвич понял, что его обманули, когда мошенники начали интересоваться домашними ценностями.

Ранее телефонные мошенники развели 87-летнего писателя Эдварда Радзинского на 45 млн рублей. Деньги драматург копил на покупку недвижимости.