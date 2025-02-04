Телефон убитого Армена Саркисяна уничтожен при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Смартфон главы федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна уничтожен во время взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса». Следователи считают, что с помощью него организаторы следили за мужчиной и привели в действие самодельное взрывное устройство, сообщает SHOT .

Смартфон Саркисяна оказался почти полностью разбит. Добыть из него информацию или проверить его на наличие шпионского программного обеспечения невозможно.

Гаджет находился в кармане Саркисяна. Когда сдетонировало СВУ, телефон разбился из-за попадания в него осколка. Также устройство расплавилось из-за термического воздействия.

Взрывчатку организаторы подрыва привели в действие дистанционно. У следствия есть две версии того, как это произошло.

Согласно первой, сигналом для детонации стала геометка на смартфоне. По второй версии слежку осуществляли через стороннюю камеру.

Взрыв в холле дома в «Алых парусах» произошел утром 3 февраля. Саркисяну оторвало ногу, его увезли в больницу, но он там скончался. Во время взрыва пострадали несколько человек, еще один погиб.