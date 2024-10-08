Тела погибших российских альпинистов могут оставить в горах Непала навсегда

Один из участников экспедиции в Непале Владимир П. рассказал, что тела погибших во время штурма вершины Дхаулагири россиян могут отказаться эвакуировать из-за высоты, на которой разбились мужчины, пишет Baza .

По словам Владимира П., тела россиян могут навсегда остаться в горах Непала, так как экстренные службы, как правило, работы по эвакуации с высоты 8 тыс. м не проводят. Это связано с риском гибели тех, кто будет доставать тела погибших альпинистов.

Альпинист выразил надежду, что в этот раз все-таки получится провести работы по эвакуации. Пять российских альпинистов, по предварительной информации, сорвались с высоты 7800 метров, их тела находятся на высоте 6800 метров.

Родственники россиян собирают деньги на эвакуацию тел близких. Предварительно, стоимость работ оценивается в 15 тыс. долларов. Однако в настоящее время никто не может дать гарантий, что спасатели возьмутся за эту работу.

Ранее сообщалось, что один из группы альпинистов отказался подниматься в гору в последний момент. Товарищам он сообщил, что плохо себя почувствовал, и вернулся в лагерь. Пять человек, которые решили продолжить путь, через несколько часов все вместе сорвались вниз.