Mash: тела погибших россиян в Непале все еще не могут поднять из пропасти

Тела пяти российских альпинистов, погибших в Непале, до сих пор не могут поднять из пропасти, сообщает Mash .

Их обнаружили при облете подножья горы Дхаулагири. Предварительно, россияне могли сорваться вниз. Поднять тела с помощью вертолета нельзя, так как воздушное судно не может приземлиться. Спасатели планируют спускаться на лебедке.

Группа в составе из 6 человек начала экспедицию на гору без использования кислорода 1 сентября. Она должна была закончиться 5 октября.

Перед началом восхождения у всех участников группы проверили здоровье, все было в порядке. За это каждый заплатил от 2 до 2,8 тыс. долларов. Инструкторами выступили Александр Д., мастер спорта международного класса, и Валерий Ш., кандидат в мастера спорта.

Валерий оказался единственным выжившим. Он почувствовал себя плохо и в самый последний момент спустился вниз, а остальные пятеро продолжили восхождение.

На связь туристы перестали выходить около 11 часов 6 октября.