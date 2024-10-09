Тела погибших россиян в Непале попытаются спустить с горы

Тела российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, в очередной раз попытаются эвакуировать с высоты в четверг, 10 октября, сообщает РИА Новости .

Экстренные службы предприняли попытку спустить тела со склона горы в среду, но им помешала низкая облачность. Следующий вылет будет в четверг.

Чтобы доставить тела альпинистов из Непала в Россию, понадобится еще порядка 100 тыс. долларов. Известно, что погибшие россияне были застрахованы в компании «АльфаСтрахование». Организация пообещала осуществить отправку погибших в Москву.

Пятеро российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Они все вместе могли сорваться с высоты вниз.

Ранее один из участников экспедиции Владимир П. сообщил, что тела погибших могут навсегда остаться в горах Непала. Это связано с тем, что экстренные службы обычно не проводят работы по эвакуации с высоты 8 тыс. м.