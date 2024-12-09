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Тела 2 человек извлекли из-под завалов после взрыва на складе в Подмосковье

Тела 2 человек извлекли из-под завалов после взрыва в производственно-складском помещении в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба МЧС России.

В понедельник на складе с пиротехникой в поселке Лесной произошел взрыв с возгоранием. В результате происшествия обрушились часть стены и перекрытия. Под завалами могли находиться 3 человека.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты ликвидировали возгорание площадью 7 кв. м. В ходе поисковых работ под завалами обнаружили тела мужчины и женщины.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах).