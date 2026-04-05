Техника не справляется: в Дагестане к наводнениям добавились обвалы скал

В Дагестане новая напасть — обвалы скал. Несколько дорог завалило камнями, сообщает SHOT .

Булыжники преградили путь автомобилям на дороге, которая расположена на границе трех районов: Гергебильского, Хунзахского и Гунибского.

Полностью заблокированным оказался участок от села Гергебиль до Красного моста.

В Сети публикуют кадры с обвалом. На них запечатлено, как бесконечное множество камней засыпает дорогу с громким шумом.

С натиском стихии не справляется даже специализированная техника. Как отмечает РЕН ТВ, трактор оказался в ловушке бурной реки в дагестанском селе Акка Табасаранского района, когда пытался устранить последствия обвала.

К счастью, водителю удалось выбраться, пока сам трактор оказался зажат среди бурных потоков реки. Предварительно, мужчина не пострадал.

Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте и т. д.

В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. Человек.

