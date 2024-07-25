Танк раздавил «Ниву» вместе с водителем в Белгородской области

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Baza: водитель погиб после наезда танка на «Ниву» в Белгородской области

Российский танк наехал на отечественный внедорожник «Нива» в Белгородской области. В результате ДТП пожилой водитель скончался на месте, сообщает Baza .

Трагедия произошла в селе Березовка. В результате столкновения боевая техника смяла переднюю часть автомобиля вместе с водителем.

Погибшим оказался 73-летний местный житель Константин Л.

Ранее молодая семья погибла при атаке FPV-дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Белгородской области.