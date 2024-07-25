Танк раздавил «Ниву» вместе с водителем в Белгородской области
Baza: водитель погиб после наезда танка на «Ниву» в Белгородской области
Российский танк наехал на отечественный внедорожник «Нива» в Белгородской области. В результате ДТП пожилой водитель скончался на месте, сообщает Baza.
Трагедия произошла в селе Березовка. В результате столкновения боевая техника смяла переднюю часть автомобиля вместе с водителем.
Погибшим оказался 73-летний местный житель Константин Л.
Ранее молодая семья погибла при атаке FPV-дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Белгородской области.