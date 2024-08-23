Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в Москве

сегодня в 08:01

Инцидент произошел в августе текущего года в селе Сосенское. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах происшествия и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в одном из аквапарков Москвы мигрант домогался до несовершеннолетней девочки. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования данного дела.