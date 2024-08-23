Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в Москве
В Москве водитель такси, являющийся мигрантом, изнасиловал пассажирку, сообщает Информационный Центр СК России.
Инцидент произошел в августе текущего года в селе Сосенское. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах происшествия и результатах расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее в одном из аквапарков Москвы мигрант домогался до несовершеннолетней девочки. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования данного дела.