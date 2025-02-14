Таксист-курьер спас «гробовые» деньги пенсионерки

Вечером 11 февраля мужчина приехал по заказу к дому на улице Федора Полетаева. К машине вышла пожилая женщина, она переживала и так не смогла ответить, кто же примет посылку. Таксист заподозрил неладное и решил проверить содержимое. Оказалось, что внутри 380 тыс. рублей. Деньги были завернуты в полотенце.

Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, поэтому вызвал полицию. Аферисты занервничали, стали звонить и спрашивать, почему машина не двигается.

«Через две минуты спустилась эта бабушка, говорит, что она была с кем-то на телефоне. Как оказалось, это „майор Громов“, куратор ее. Говорил ей по громкой связи, чтобы она выломала стекло и забрала свои деньги обратно, а завтра нового курьера отправят», — рассказал таксист.

В итоге посылку он не отдал, усадил бабушку на заднее сиденье, дождался ее родственников и полицию. Только все вместе они смогли убедить пенсионерку, что она имеет дело с преступниками. Она написала заявление, а деньги решила отдать на хранение сыну.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что в России сложилась неоднозначная ситуация с мошенничеством: банки упрощают способы получения кредитов и злоумышленники этим пользуются. Он призвал не поддаваться на уловки мошенников и внимательно проверять адресатов сообщений.