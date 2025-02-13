Ситуация неоднозначная: юрист объяснил, почему люди отдают деньги мошенникам

Юрист Дмитрий Кваша заявил, что в России сложилась неоднозначная ситуация с мошенничеством: банки упрощают способы получения кредитов и злоумышленники этим пользуются, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это ответственность человека, гражданина, клиента относительно того, чтобы никому не передавать, не рассылать, не отправлять тот проверочный код, который направляется ему. Об этом везде пишется», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, сегодня банковские системы надежны защищены, взломать их не так просто, чаще всего пострадавшие отдают деньги мошенникам сами.

Это то же самое, что передать свое имущество цыганам на рынке, подчеркнул Кваша. Он также призвал не поддаваться на уловки мошенников и внимательно проверять адресатов сообщений: никаких безопасных счетов, на которые мошенники призывают переводить кредитные средства, не существует.