Депортированный таджикский таксист остался в РФ и насиловал девочек в Ижевске

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«Царьград»: в Ижевске депортированный до 2028 года таксист изнасиловал 2 девочек

В Ижевске задержали таксиста из Таджикистана, которому ранее закрыли въезд в РФ до 2028 года. Он таксовал и, предположительно, насиловал школьниц, сообщает телеканал « Царьград ».

Сотрудники правоохранительных органов узнали, что мигрант совершил, как минимум, два таких преступления. Одну 14-летнюю девочку он, предположительно, изнасиловал в декабре 2023, а 16-летнюю в июле 2024-го.

Открыто уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней». При этом таксиста ранее выгнали из РФ и запретили въезжать в страну до 2028 года.

Ранее отчим изнасиловал пасынка в Барнауле. Тогда возбудили дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего.