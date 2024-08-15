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Мальчик совершил суицид после изнасилования молодым отчимом в Барнауле

11 августа в Барнауле обнаружили тело 14-летнего мальчика, который совершил суицид после изнасилования молодым отчимом, сообщается на сайте СК РФ по Алтайскому краю.

Ребенок свел счеты с жизнью в дачном домике садоводства «Прогресс». Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства несовершеннолетнего.

По данным следствия, в летний период подросток проживал в домике вместе с матерью и 23-летним отчимом. Было установлено, что мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Его задержали. Отчиму предъявили обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Следствие планирует подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Также устанавливаются другие факты противоправной деятельности в отношении жертвы.

Кроме того, следствие изучит условия проживания ребенка и его взаимоотношение с родственниками. Действиям матери мальчика дадут юридическую оценку.

Известно, что ранее задержанный 23-летний мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.