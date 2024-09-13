Сын Прилепина невольно сообщил СБУ о местонахождении отца перед терактом

Сын писателя и политика Захара Прилепина Илья невольно сообщил СБУ о местонахождении отца перед терактом, пишет ИА « Регнум ».

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по фамилии Журавкин создал фейковый аккаунт в соцсети на имя Иванки Поликарповой, говорится в в обвинительном заключении, оглашённом 12 сентября во 2-м Западном окружном военном суде.

В январе 2023 года Журавкин вышел на сына Прилепина Илью и начал с ним переписываться. Таким образом он узнал о местонахождении писателя. Эти данные Журавкин передал исполнителю покушения.

Покушение на Прилепина произошло в Нижегородской области 6 мая 2023 года. Под днищем машины, на которой ехал писатель, взорвали бомбу. Прилепину удалось выжить.