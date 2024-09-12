Начался суд над гражданином Украины за покушение на писателя Захара Прилепина

В Москве начался суд над украинцем по делу о покушении на писателя Прилепина

В Западном окружном военном суде стартовали слушания по делу гражданина Украины Александра Пермякова, которого обвиняют в покушении на российского писателя и общественника Захара Прилепина, сообщает пресс-служба СК России.

Следствием установлено, что Пермяков после прохождения спецподготовки на Украине прибыл в РФ по украинским документам и совершил покушение на Прилепина, выполняя задание СБУ. При этом украинец до покушения следил за писателем и изучал маршруты его передвижения.

Затем Пермяков забрал 2 самодельных взрывных устройства из тайника и установил их на дороге в поселке Пионерский Нижегородской области. Шестого мая прошлого года подсудимый привел взрывные устройства в действие, когда машина Прилепина двигалась по дороге.

В результате покушения водитель и охранник Прилепина погиб на месте, писатель получил ранения.

Соучастники обвиняемого предоставили ему подложные документы на имя гражданина Казахстана, по которым Пермяков планировал покинуть РФ после совершения преступления.

В отношении Пермякова возбуждены уголовные дела за совершение теракта, незаконный оборот оружия и изготовление взрывных устройств, а также за приобретение и хранение поддельного удостоверения для облегчения совершения другого преступления.

В ходе допроса подрывник полностью признал вину. Следствием установлен и соучастник преступления, он объявлен в розыск.