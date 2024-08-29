Сын испанского актера расчленил пластического хирурга в Таиланде

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В Таиланде сына испанского актера приговорили к пожизненному заключению за убийство пластического хирурга. Изначально его планировали казнить, сообщает РЕН ТВ .

По данным The Washington Post, осужденный — 30-летний Даниэль Санчо Брончало. Он работал шеф-поваром и вел канал на YouTube. Его отец Родольфо Санчо Агирре — популярный испанский актер.

По версии следствия, Даниэль заранее спланировал убийство, потому что хирург угрожал раскрыть их предполагаемую сексуальную связь. Мужчина признался в преступлении.

Изначально Даниэля приговорили к смертной казни. Однако затем приговор поменяли — убийца получил пожизненный срок благодаря сотрудничеству со следствием.

Суд также обязал Даниэля выплатить семье жертвы более 4,2 млн батов (около 11 млн рублей - ред.) в качестве компенсации.

Ранее украинца задержали в Перу по подозрению в жестоком убийстве россиянки. По словам задержанного, он решил убить подругу из-за «демона», который якобы в нее вселился.