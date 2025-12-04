Связал стяжками, ударил ножом: женщину в Москве позвали в гости и ограбили

В Москве мужчина связал, ударил ножом женщину и перевел себе ее деньги

В столице мужчина пригласил в квартиру 38-летнюю женщину. Он связал конечности жертвы пластиковыми стяжками, ранил ее ножом в шею, а затем перевел деньги с ее счета на свой, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в жилье на Автозаводской улице. Малознакомый мужчина позвал женщину в гости, где связал ее, ранил и ограбил. Он забрал у жертвы смартфон и перевел себе более 100 тыс. рублей, а затем скрылся.

Потерпевшая обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Ее госпитализировали. Силовики задержали преступника, им оказался 43-летний ранее судимый житель Подмосковья.

