Священник-убийца из Челябинской области любил водку и джин-тоник

В это время к нему зашел муж школьной учительницы Александр Юрпалов, у которого сломался автомобиль, освященный батюшкой. Он рассчитывал «воскресить» машину.

Священник пригласил соседа к себе. Они пили спиртное до утра, и на рассвете Ефремов напал на собутыльника и несколько раз ударил жертву ножом, а затем выволок тело на улицу.

Сотрудникам батюшка сначала рассказал, что бил ножом демона. Однако потом проспался и решил рассказать другую версию: Юрпалов домогался батюшки, поэтому и произошла трагедия.

Как отметили соседи мужчин и прихожане церкви, настоятель был в запое несколько лет. Он начал пить сразу после развода с женой. Священник любил водку Crystal Head в бутылке в виде человеческого черепа. Кроме того, батюшка несколько раз попадался пьяным за рулем, его лишили прав.

Иногда на настоятеля жаловались в епархию из-за того, что он проводит службы в нетрезвом виде. В магазинах он брал выпивку в долг, но деньги не приносил.