Священник-убийца из Челябинской области любил водку и джин-тоник
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Соседи рассказали, что в день убийства настоятель храма Тихвинской иконы Божией матери Игорь Ефремов пил джин-тоник, закусывал помидорами черри, сообщает Mash.
В это время к нему зашел муж школьной учительницы Александр Юрпалов, у которого сломался автомобиль, освященный батюшкой. Он рассчитывал «воскресить» машину.
Священник пригласил соседа к себе. Они пили спиртное до утра, и на рассвете Ефремов напал на собутыльника и несколько раз ударил жертву ножом, а затем выволок тело на улицу.
Сотрудникам батюшка сначала рассказал, что бил ножом демона. Однако потом проспался и решил рассказать другую версию: Юрпалов домогался батюшки, поэтому и произошла трагедия.
Как отметили соседи мужчин и прихожане церкви, настоятель был в запое несколько лет. Он начал пить сразу после развода с женой. Священник любил водку Crystal Head в бутылке в виде человеческого черепа. Кроме того, батюшка несколько раз попадался пьяным за рулем, его лишили прав.
Иногда на настоятеля жаловались в епархию из-за того, что он проводит службы в нетрезвом виде. В магазинах он брал выпивку в долг, но деньги не приносил.