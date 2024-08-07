Священник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области

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Baza: группе священников удалось эвакуироваться из монастыря в Курской области

Группе священнослужителей удалось эвакуироваться из Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Суджанском районе Курской области. Однако во время эвакуации погиб 1 человек, сообщает Baza .

По словам настоятеля монастыря игумена Питирима, погибшего мужчину зовут Сергей.

Ранее стало известно, что 15 человек спасаются от обстрелов ВСУ в Горнальском монастыре. При этом украинские силы постоянно обстреливают здание. В результате атаки полностью разрушен монастырский собор и второй храм, повреждены корпуса.

Бойцы ВС РФ и погранслужба ФСБ продолжают оттеснять силы ВСУ к российско-украинской границе. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.