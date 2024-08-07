Baza: 15 человек прячутся от обстрелов ВСУ в монастыре Суджанского района

15 человек спасаются от обстрелов украинской армии в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района. При этом ВСУ постоянно обстреливают здание, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видна горящая крыша монастыря. Все стены изрешечены осколками снарядов. При этом внутри здания находятся 15 священников. Никто из них не пострадал, детей в монастыре нет, но люди не могут выехать из-за непрекращающихся обстрелов.

Настоятель монастыря игумен Питирим отметил, что ситуация сложная. Полностью разрушен монастырский собор и второй храм, повреждены корпуса.

«Сами братия находятся в укрытии. 15 человек. Связь очень плохая, бывает лишь иногда. В настоящий момент эвакуироваться невозможно», — заявил настоятель.

Ранее мужчина по имени Евгений из города Суджа, который сейчас атакован украинской армией, рассказал о ситуации на месте. По словам курянина, ВСУ никогда так сильно не бомбили город — обстрел ведется на протяжении целого дня.

Российские армейские подразделения и погранслужба ФСБ продолжают оттеснять силы ВСУ к российско-украинской границе. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.