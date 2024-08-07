Baza: 15 человек прячутся от обстрелов ВСУ в монастыре Суджанского района
15 человек спасаются от обстрелов украинской армии в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района. При этом ВСУ постоянно обстреливают здание, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видна горящая крыша монастыря. Все стены изрешечены осколками снарядов. При этом внутри здания находятся 15 священников. Никто из них не пострадал, детей в монастыре нет, но люди не могут выехать из-за непрекращающихся обстрелов.
Настоятель монастыря игумен Питирим отметил, что ситуация сложная. Полностью разрушен монастырский собор и второй храм, повреждены корпуса.
«Сами братия находятся в укрытии. 15 человек. Связь очень плохая, бывает лишь иногда. В настоящий момент эвакуироваться невозможно», — заявил настоятель.
Ранее мужчина по имени Евгений из города Суджа, который сейчас атакован украинской армией, рассказал о ситуации на месте. По словам курянина, ВСУ никогда так сильно не бомбили город — обстрел ведется на протяжении целого дня.
Российские армейские подразделения и погранслужба ФСБ продолжают оттеснять силы ВСУ к российско-украинской границе. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.